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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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3-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

Akhisarspor 3-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 32. haftasında sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Süper Lig'e yükselmek isteyen Akhisarspor galibiyet serisini 3'e çıkarttı ve Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

TFF 1. Lig'de 32. hafta mücadelesinde kritik mücadeleden 3 puan çıkarmayı başardı. 15. dakikada Burhan Eşer ile öne geçen Akhisarspor ilk yarıyı bu skorla tamamladı. 56. dakikada A. Malle skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Burhan Eşer 59. dakikada kendisin ve takımının 2. golünü kaydetti. Ergin Keleş skoru belirleyen golü 81. dakikada kaydetti. Akhisarspor maçı 3-1 kazandı ve puanını 54'e yükseltti.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 22:19
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