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05 Temmuz 2020, Pazar
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Timsah inadı

Timsah inadı

ile çıktığı üç karşılaşmadan da ’lık galibiyetlerle ayrılan , işi play-off’lara bırakmak niyetinde olmadığını gösterdi.

biletini play-off oynamadan cebine koymayı amaçlayan , yönetiminde yoluna emin adımlarla devam ediyor... Sahasında ağırladığı Altınordu karşısında yeni hocası ile üst üste 3'üncü galibiyetini alan Timsahlar, 55 puanla ikinci sıraya yükseldi: . İlk yarısı golsüz biten maçın 69. dakikasında Shehu, sağdan ceza sahasına ortaladı. Recep sakladığı topu müsait durumdaki Razack Traore'ye aktardı. O da skoru belirleyen golü attı.

BATUHAN ÜZÜNTÜSÜ
Karşılaşmanın 50'nci dakikasında orta alandaki mücadelede rakibi Batuhan Kırdaroğlu'na arkadan sert bir müdahalede bulunan Tayfur Bingöl, hakem Koray Gençerler tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Batuhan, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, sahadaki iki takımın da futbolcuları üzüntü yaşadı. 10 kişiyle 3 puana uzanan Bursaspor, önümüzdeki hafta Menemenspor'u ağırlayacak. 33 puanda kalan Altınordu ise kendi sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.

Teknik Direktör İrfan Buz ile 3'te 3 yapan Bursaspor, Süper Lig'e doğrudan çıkma yolunda çok önemli bir yol katetti. İrfan Buz ile çıktığı 3 maçtan da 1-0'lık skorlarla ayrılan Timsah, 9 puan topladı.

SÜPER LİG'E ÖZEL PRİM!
Bursasporlu futbolcular, takımın Süper Lig'e yükselmesi durumunda prim alacak. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, sosyal medyadan yeşil-beyazlıların Süper Lig'e yükselmesi halinde 1 milyon TL ödül alacağını duyurdu.

  1. 5.7.2020
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