Osmanlıspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor. İki takım taraftarları da maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Osmanlıspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de sezonun 32.hafta maçında Osmanlıspor sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor.
OSMANLISPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Osmanlıspor Ümraniyespor maçı 5 Temmuz tarihinde 20:00'da başlama düğü ile maç başlayacak Karşılaşma Osmanlı Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
- 05.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Osmanlıspor-Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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