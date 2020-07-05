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05 Temmuz 2020, Pazar
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negatif çıktı

Giresunspor negatif çıktı

1. ekiplerinden 'da, koronavirüs testlerinde bildirildi.

1. ekiplerinden 'da, koronavirüs testlerinde bildirildi. BB Erzurumspor ile oynanacak karşılaşma öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline test uygulandığı, sonuçlarda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.
  1. 5.7.2020
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