Giresunspor 0-2 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren BŞB Erzurumspor, 32. haftada konuk olduğu Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek, maç fazlasıyla ikinci sıraya tırmandı. Dadaşlara galibiyeti getiren golleri Hamroun ve Emrah Başsan kaydetti.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor ile BŞB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Dadaşlar kritik karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılarak Süper Lig yolunda önemli bir adım attı.
Erzurum'a zaferi getiren golleri 1. dakikada Hamroun ile 41. dakikada Emrah Başsan kaydetti.
Erzurumspor bu sonucun ardından puanını 56'ya yükseltirken, maç fazlasıyla ikinci sıraya tırmandı.
44 puanla 10. sırada yer alan Giresun'un ise bu sonuçla birlikte play-off şansı kalmadı.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 19:27
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Giresunspor 0-2 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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