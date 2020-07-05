Giresunspor 0-2 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Erzurum Giresun'da hata yapmadı!

0-2 B.B. | MAÇ SONUCU

Giresunspor 0-2 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , 32. haftada konuk olduğu 'u mağlup ederek, maç fazlasıyla ikinci sıraya tırmandı. galibiyeti getiren golleri Hamroun ve kaydetti.

1. Lig'in 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Dadaşlar kritik karşılaşmadan 'lık skorla galip ayrılarak yolunda önemli bir adım attı.

'a zaferi getiren golleri 1. dakikada Hamroun ile 41. dakikada kaydetti.

Erzurumspor bu sonucun ardından puanını 56'ya yükseltirken, maç fazlasıyla ikinci sıraya tırmandı.

44 puanla 10. sırada yer alan Giresun'un ise bu sonuçla birlikte play-off şansı kalmadı.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 19:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Giresunspor 0-2 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA