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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Balıkesir’de Dağlı aday

’de Dağlı aday

Balıkesir’de Dağlı aday

'da, olağan genel kurul 7 Ağustos'ta yapılacak.

'da, olağan genel kurul 7 Ağustos'ta yapılacak. Çoğunluk sağlamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluğa bakılmadan 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Başkan Kadir Dağlı, kongrede yeniden aday olacağını söyledi.
  1. 5.7.2020
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