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05 Temmuz 2020, Pazar
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‘Asıl hedefimiz şampiyon çıkmak’

‘Asıl hedefimiz şampiyon çıkmak’

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla 1. Lig'de iddialı duruma gelen 'da teknik patron , şampiyon olarak 'e yükselmek istediklerini söyledi.

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla 1. Lig'de iddialı duruma gelen 'da teknik patron , şampiyon olarak 'e yükselmek istediklerini söyledi. Dumlupınar, "Asıl hedef Süper Lig'e çıkmak ama lig birincisi olarak çıkarsak bunu taçlandırmış oluruz" dedi
  1. 5.7.2020
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