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05 Temmuz 2020, Pazar
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’dan acı veda

Adana’dan acı veda

Hafta içinde evinde Altınordu ile berabere kalarak 1. ’e veda eden , 10 kişi kaldığı Menemen deplasmanında fark yedi.

1. 'de son maçlarını oynayan , Menemen deplasmanından puan çıkaramadı: 2-4. Son yarım saati 10 kişi tamamlayan turuncu-beyazlılar, berabere götürdüğü maçı son dakikalarda yediği gollerle kaybetti. Ev sahibi ekibin gollerini 23'üncü dakikada Selim, 44 ve 86'ncı dakikada Samed Ali, 90+1'inci dakikada Rıdvan Koçak attı. Konuk takımın gollerini ise 29'uncu dakikada Roni, 66'ncı dakikada Mbilla kaydetti. Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında Canberk'in direkt kırmızı kart görmesiyle Adanaspor sahada 10 kişi kaldı. Bu sonuçla 42 puana ulaşan Menemenspor, iç sahadaki 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Dış sahada art arda 7'nci yenilgisini alıp, 3 puan özlemi 12 haftaya çıkan ve 21 puanda kalan Adanaspor, gelecek hafta lider Hatay'ı ağırlayacak.
  1. 5.7.2020
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