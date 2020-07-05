Adana Demirspor Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma yarışı kızıştı. Geçtiğimiz çarşamba Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek hem rakibinden puan alan hem de ligde 2. sıraya yükselen Adana Demirspor, Bursaspor'un galip gelmesiyle ligde üçüncü sıraya geriledi. Akdeniz ekibi ligde 7. sırada bulunan ve Süper Lig için iddiasını sürdüren Altay'ı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi iki takımın da hedefi mutlak 3 puan... Peki, Adana Demirspor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
TFF 1. Lig'de Süper Lig düğümü çözülüyor. Son haftalara girilirken ise iddialı ekiplerin çokluğu dikkat çekiyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarından olan Adana Demirspor-Altay mücadelesi öncesi futbolseverler büyük bir heyecanla maçın sonucunu bekliyor. Adana temsilcisi geçtiğimiz çarşamba Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir avantaj elde etmişti. Altay ise rakipleriyle puan farkını kapatmak için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.
ADANA DEMİRSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor'un sahasında Altay'ı konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
YALÇIN KOŞUKAVAK CEZALI
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, cezalı olması nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Eskişehirspor deplasmanında rakip takım yöneticisine yaptığı sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret nedeniyle 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan teknik patron Koşukavak, Osmanlıspor maçından sonra Adana Demirspor randevusunda da tribünde yer alacak. Kırmızı kart cezası biten Kappel ile sarı kart cezaları sona eren Abdülkerim ve Abdülhamit forma giyebilecek. Eskişehir'de cezalı olduğu halde akredite alana girerek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve Osmanlıspor'a karşı görev yapamayan Özgür bu kez oynayabilecek.
DEMİRSPOR ŞAMPİYON OLARAK ÇIKMAK İSTİYOR
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla TFF 1. Lig'de ikinciliğe yükselen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi. Takımın ve şehrin şampiyonluk istediğini vurgulayan Dumlupınar, şunları kaydetti:
Böyle olduğu zaman başarılar geliyor, şampiyonluklar geliyor. Biz güzel bir aileyiz şehir olarak. Erzurum'dan döndükten sonra o hasret gün yüzüne çıktı. İnşallah hak edilen şampiyonluğu hep beraber yaşayacağız. Şu an ikinci sıradayız, kontrol bizde. Kalan 3 maçımızı kazandığımız takdirde direkt Süper Lig'e çıkacağız. Şimdi istediğimiz yerdeyiz, ikinci sıradayız. İnşallah şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. 3 maçımızı kazandığımız takdirde hep beraber Süper Lig'e çıkacağız. Herkes emeklerinin karşılığını bulacak inşallah. Asıl hedef Süper Lig'e çıkmamız ama lig birincisi olarak çıkarsak bunu ekstra taçlandırmış oluruz.
- 05.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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