Adana Demirspor 2-2 Altay | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Erkan Zengin (P) ve Hasan Kılıç kaydederken, deplasman ekibinin sayıları Erhan Kartal ile Marco Paixao'dan geldi.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya geldi.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin gollerini Erkan Zengin (P) ve Hasan Kılıç kaydederken, deplasman ekibinin sayıları Erhan Kartal ile Marco Paixao'dan geldi.
Bu skorun ardından Adana Demirspor 55 puana yükselirken, Altay 51 puan ile haftayı kapattı.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 22:13
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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