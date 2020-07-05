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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demir'e Altay çelmesi!

2-2 Altay | MAÇ SONUCU

Adana Demirspor 2-2 Altay | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 32. haftasında , 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Erkan Zengin (P) ve Hasan Kılıç kaydederken, deplasman ekibinin sayıları Erhan Kartal ile Marco Paixao'dan geldi.

1. Lig'in 32. haftasında ile Altay karşı karşıya geldi.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini Erkan Zengin (P) ve Hasan Kılıç kaydederken, deplasman ekibinin sayıları Erhan Kartal ile Marco Paixao'dan geldi.

Bu skorun ardından Adana Demirspor 55 puana yükselirken, Altay 51 puan ile haftayı kapattı.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 22:13
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