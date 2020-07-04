Menemenspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Menemenspor-Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Menemenspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 32. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de hafta içinde deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Ekol Göz bugün evinde küme düşmesi kesinleşen 'la karşı karşıya gelecek. Kalan 3 haftaya hiçbir iddiası bulunmadan giren 39 puanlı 11'inci sıradaki İzmir temsilcisi, lige veda eden 17'nci basamaktaki rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek.

MENEMENSPOR-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Mert Güzenge düdük çalacak. 11 haftadır kazanamayan Adanaspor'u yenerek iç sahadaki 4 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyen sarı-lacivertlilerde eksik futbolcu bulunmuyor. Menemenspor, ligin ilk yarısında Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Müsabaka Beinsports Max 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
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