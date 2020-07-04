Menemenspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Menemenspor evinde Adanaspor'u ağırlıyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de hafta içinde deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Ekol Göz Menemenspor bugün evinde küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Kalan 3 haftaya hiçbir iddiası bulunmadan giren 39 puanlı 11'inci sıradaki İzmir temsilcisi, lige veda eden 17'nci basamaktaki rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek.
MENEMENSPOR-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Mert Güzenge düdük çalacak. 11 haftadır kazanamayan Adanaspor'u yenerek iç sahadaki 4 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyen sarı-lacivertlilerde eksik futbolcu bulunmuyor. Menemenspor, ligin ilk yarısında Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Müsabaka Beinsports Max 2'den canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Menemenspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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