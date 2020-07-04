Menemenspor 4-2 Adanaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig 6 gollü maçta kazanan Menemenspor oldu!

4-2 | MAÇ SONUCU

Menemenspor 4-2 Adanaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 32. haftasında evinde 'u ağırladı.Bir alt lige düşmeyi garantileyen Adanaspor, uzun süre berabere götürdüğü maçtan 4-2 mağlup ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Heyecan dozu yüksek mücadelede tam 6 gol oldu. Menemenspor, 23.dakikada Selim Aydemir'in attığı golle beraberliği sağladı. Adanaspor 29. dakikada Roni ile beraberliği sağladı. 44. dakikada Ali Kaya penaltıdan Menemenspor'u öne geçiren ve ilk yarı skorunu belirleyen golü kaydetti. Adanaspor'da Canberk Dilaver 64. dakikada kırmızı kart ile oyunun dışında kaldı. Mbilla Etame 66. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Menemenspor 86. dakikada Ali Kaya ve 90+1'de Rıdvan Koçak'ın attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 22:11
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