Menemenspor 4-2 Adanaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Menemenspor evinde Adanaspor'u ağırladı.Bir alt lige düşmeyi garantileyen Adanaspor, uzun süre berabere götürdüğü maçtan 4-2 mağlup ayrıldı.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Menemenspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Heyecan dozu yüksek mücadelede tam 6 gol oldu. Menemenspor, 23.dakikada Selim Aydemir'in attığı golle beraberliği sağladı. Adanaspor 29. dakikada Roni ile beraberliği sağladı. 44. dakikada Ali Kaya penaltıdan Menemenspor'u öne geçiren ve ilk yarı skorunu belirleyen golü kaydetti. Adanaspor'da Canberk Dilaver 64. dakikada kırmızı kart ile oyunun dışında kaldı. Mbilla Etame 66. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Menemenspor 86. dakikada Ali Kaya ve 90+1'de Rıdvan Koçak'ın attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 22:11
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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