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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor-Altınordu maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bursaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32. haftasında sahasında 'yu ağırlıyor. Maçtan önce iki takım taraftarları karşılaşmanın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Bursaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 32. haftasında Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Busaspor sahasında 'yu konuk ediyor. 'da Teknik Direktör İrfan Buz'un en büyük kozu Özer Hurmacı olacak. Özellikle İbrahim Üzülmez takımdan ayrıldıktan sonra formunu yükselten tecrübeli oyuncu, Giresunspor karşılaşmasında kaydettiği golle takımına 3 puanı getirmişti.

BURSASPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Altınordu maçı 20:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
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