Bursaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Busaspor sahasında Altınordu'yu konuk ediyor. Bursaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz'un en büyük kozu Özer Hurmacı olacak. Özellikle İbrahim Üzülmez takımdan ayrıldıktan sonra formunu yükselten tecrübeli oyuncu, Giresunspor karşılaşmasında kaydettiği golle takımına 3 puanı getirmişti.

BURSASPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Altınordu maçı 20:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.