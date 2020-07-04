TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor sahasında Altınordu'yu ağırlıyor. Maçtan önce iki takım taraftarları karşılaşmanın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Bursaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Busaspor sahasında Altınordu'yu konuk ediyor. Bursaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz'un en büyük kozu Özer Hurmacı olacak. Özellikle İbrahim Üzülmez takımdan ayrıldıktan sonra formunu yükselten tecrübeli oyuncu, Giresunspor karşılaşmasında kaydettiği golle takımına 3 puanı getirmişti.
BURSASPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bursaspor-Altınordu maçı 20:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bursaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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