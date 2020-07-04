Bursa'nın kader sınavı
İlk ikide yer alarak direkt yükselmeyi isteyen Timsah, ateş hattından uzaklaşmayı amaçlayan İzmir ekibiyle kozlarını paylaşacak. Kritik maç 20.00’de başlayacak
Süper Lig'in 5. şampiyonu Bursaspor, TFF 1. Lig'de 32. haftanın açılışında Altınordu'yu ağırlıyor. Sezon başında ekonomik yükümlülüklerini yerine getiremediği için 3 puanı silinen Bursaspor, 52 puanla 4. basamakta yer alıyor. İlk iki sırada yer alarak Süper Lig'e direkt yükselmek isteyen yeşil-beyazlılar, ateş hattından kaçmaya çalışan Altınordu'yu ağırlıyor. Kritik müsabaka Bursa Yeni Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Koray Gencerler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak.
ANIL VE KEREM DÖNDÜ
Bursaspor'da sakatlığı bulunan Serdar Özkan forma giyemeyecek. Cezaları biten stoper Anıl Karaer ile sol bek Kerem Can takıma döndü. İyileşen Seleznyov Teknik Direktör İrfan Buz'un kararına göre süre alacak. Yeşil-beyazlıların, kalede Çağlar, savunmada Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, orta alanda Shehu, Burak Altıparmak, Traore, Özer, Burak Kapacak ve Kubilay 11'yle çıkması bekleniyor. Altınordu'nun muhtemel 11'i ise şöyle: Erhan, Onur, Ravil, Sinan, Ufuk, Okan, Oğulcan, Hüsamettin, Furkan, Batuhan ve Kemal.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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