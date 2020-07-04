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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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'nın kader sınavı

Bursa'nın kader sınavı

İlk ikide yer alarak direkt yükselmeyi isteyen Timsah, ateş hattından uzaklaşmayı amaçlayan ekibiyle kozlarını paylaşacak. Kritik maç 20.00’de başlayacak

Süper Lig'in 5. şampiyonu , 1. Lig'de 32. haftanın açılışında Altınordu'yu ağırlıyor. Sezon başında ekonomik yükümlülüklerini yerine getiremediği için 3 puanı silinen Bursaspor, 52 puanla 4. basamakta yer alıyor. İlk iki sırada yer alarak 'e direkt yükselmek isteyen yeşil-beyazlılar, ateş hattından kaçmaya çalışan Altınordu'yu ağırlıyor. Kritik müsabaka Yeni Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Koray Gencerler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak.

ANIL VE KEREM DÖNDÜ

Bursaspor'da sakatlığı bulunan Serdar Özkan forma giyemeyecek. Cezaları biten stoper ile sol bek Kerem Can takıma döndü. İyileşen Seleznyov Teknik Direktör İrfan Buz'un kararına göre süre alacak. Yeşil-beyazlıların, kalede Çağlar, savunmada Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, orta alanda Shehu, Burak Altıparmak, Traore, Özer, Burak Kapacak ve Kubilay 11'yle çıkması bekleniyor. Altınordu'nun muhtemel 11'i ise şöyle: Erhan, Onur, Ravil, Sinan, Ufuk, Okan, Oğulcan, Hüsamettin, Furkan, Batuhan ve Kemal.

  1. 4.7.2020
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