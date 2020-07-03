Bursaspor'un corona virüsü test sonuçları belli oldu!
TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'da, son yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig'de Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
- 03.07.2020
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