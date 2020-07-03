Bursaspor'un corona virüsü test sonuçları belli oldu! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor'un corona virüsü test sonuçları belli oldu!

'un corona virüsü test sonuçları belli oldu!

Bursaspor'un corona virüsü test sonuçları belli oldu!

1. Lig takımlarından 'da, son yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı bildirildi.

1. Lig'de Altınordu ile karşılaşacak olan 'da corona virüsü test sonuçları belli oldu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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  1. 03.07.2020
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