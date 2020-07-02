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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Yedinci harika Altay

Yedinci harika Altay

ile şaha kalkan ekibi, ’u Kerim, (k.k) ve ’nun golleriyle yenerek sahasında üst üste 7’inci galibiyetini aldı. Altay, 9 maçtır da kaybetmiyor.

1. Lig'de Altay fırtınası esmeye devam ediyor. Teknik direktör ile büyük bir çıkış yakalayan ve yarışında iddialı konuma gelen Altay, sahasında konuk ettiği 'u 3-0 mağlup etti. 15'inci dakikada Kerim Avcı'nın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 32'de 'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla bitti. Maçın skorunu belirleyen isim 47'de 'Kral' oldu. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Altay, sahasında üst üste 7'nci galibiyetini elde etti. Genelde ise 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ekibi, 50 puanla 5. sıraya yerleşti.

  1. 2.7.2020
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