Yedinci harika Altay

TFF 1. Lig'de Altay fırtınası esmeye devam ediyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile büyük bir çıkış yakalayan ve Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Altay, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti. 15'inci dakikada Kerim Avcı'nın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 32'de Mele'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla bitti. Maçın skorunu belirleyen isim 47'de 'Kral' Paixao oldu. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Altay, sahasında üst üste 7'nci galibiyetini elde etti. Genelde ise 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, 50 puanla 5. sıraya yerleşti.