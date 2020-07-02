Yedinci harika Altay
Yalçın Koşukavak ile şaha kalkan İzmir ekibi, Osmanlıspor’u Kerim, Mele (k.k) ve Paixao’nun golleriyle yenerek sahasında üst üste 7’inci galibiyetini aldı. Altay, 9 maçtır da kaybetmiyor.
TFF 1. Lig'de Altay fırtınası esmeye devam ediyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile büyük bir çıkış yakalayan ve Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Altay, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti. 15'inci dakikada Kerim Avcı'nın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 32'de Mele'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla bitti. Maçın skorunu belirleyen isim 47'de 'Kral' Paixao oldu. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Altay, sahasında üst üste 7'nci galibiyetini elde etti. Genelde ise 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, 50 puanla 5. sıraya yerleşti.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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