Lidere Bolu darbesi
Bordo-beyazlılar, düşmeme mücadelesi veren, 60’ta 10 kişi kalan rakibi karşısında Mustafa Eskihellaç’ın golüyle kaybetti. Süper Lig yolunda avantajını kullanamadı.
TFF 1. Lig'de üst sıralarla, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadelede lider Hatayspor, Boluspor'a konuk oldu. Bitime 3 hafta kala Süper Lig yolunda avantaj kazanmak isteyen bordo-beyazlılar, Bolu'da istediğini alamadı. Düşme hattının hemen üstündeki Karadeniz ekibi, 10 kişi oynadığı maçta, Mustafa Eskihellaç'ın 2. yarının hemen başındaki golüyle galibiyete ulaştı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı golsüz sona erdi. Hatayspor, 47'de kaleci Mosquera'nın hatasını değerlendiremedi. Dönen pozisyonda Fethi'nin pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç, Bolu'yu 1-0 öne geçirdi. 60. dakikada Halilovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Yarenler, Hatayspor'a gol şansı tanımadı ve elde ettiği 3 puanla ligde kalma yolunda büyük avantaj yakaladı.
'MERAK ETMEYİN'
Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Maçın başından sonuna üstündük. Çok gol kaçırdık. Rakiplerin birbiriyle oynaması avantajdı. Sadece bu avantajı kaybettik. Hiç kimse merak etmesin, biz gene şampiyon olacağız. Artık bu maçı unutacağız" dedi.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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