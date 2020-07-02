Lidere Bolu darbesi

TFF 1. Lig'de üst sıralarla, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadelede lider Hatayspor, Boluspor'a konuk oldu. Bitime 3 hafta kala Süper Lig yolunda avantaj kazanmak isteyen bordo-beyazlılar, Bolu'da istediğini alamadı. Düşme hattının hemen üstündeki Karadeniz ekibi, 10 kişi oynadığı maçta, Mustafa Eskihellaç'ın 2. yarının hemen başındaki golüyle galibiyete ulaştı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı golsüz sona erdi. Hatayspor, 47'de kaleci Mosquera'nın hatasını değerlendiremedi. Dönen pozisyonda Fethi'nin pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç, Bolu'yu 1-0 öne geçirdi. 60. dakikada Halilovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Yarenler, Hatayspor'a gol şansı tanımadı ve elde ettiği 3 puanla ligde kalma yolunda büyük avantaj yakaladı.

'MERAK ETMEYİN'

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Maçın başından sonuna üstündük. Çok gol kaçırdık. Rakiplerin birbiriyle oynaması avantajdı. Sadece bu avantajı kaybettik. Hiç kimse merak etmesin, biz gene şampiyon olacağız. Artık bu maçı unutacağız" dedi.