Büyükşehir Belediye Erzurumspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'e çıkma yolunda kritik haftalara girilen TFF 1. Lig'de, haftanın en dikkat çeken karşılaşması Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Adana Demirspor arasında oynanıyor. Dev mücadele öncesi BB Erzurumspor, topladığı 53 puanla 2. sırada yer alırken, konuk ekip Adana Demirspor ise 51 puanla 4. sırada bulunuyor. İddialı iki ekibin maçı futbolseverlerin de ilgisini çekiyor. Peki, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'e çıkma yolunda düğüm yavaş yavaş çözülüyor... TFF 1. Lig'de 31. haftanın en kritik mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. İki ekip arasındaki puan farkı ise sadece iki...
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sahasında Adana Demirspor'u konuk edeceği maç bu akşam 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ÖZDİLEK'LE YENİLMİYOR
Ligin 27. haftasında Fatih Karagümrük karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırarak Mehmet Özdilek ile anlaşan Erzurum temsilcisi, 54 yaşındaki teknik adamla çıktığı üç karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Özdilek yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan mavi-beyazlı ekip, ardından Eskişehirspor'u 1-0 ve Osmanlıspor'u 3-1'lik skorlarla geçerek 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.
DEMİRSPOR CEPHESİ İDDİALI
Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Dumlupınar, "Oynayacağımız her maç önemli, 6 haftalık bir sezon oynuyoruz. Etap etap bakıyorduk zaten, 6 haftalık sezon başlamadan önce bunu ifade ettik. Osmanlıspor engelini geçtik. Geçtiğimiz cumartesi, play-off potasına tutunmak isteyen bu ligin saygı duyulacak takımlarından ve 6 haftalık namağlup serileri bulunan Giresunspor ile oynadık. Hak edilmiş bir galibiyet aldık" diye konuştu. Bundan sonra tek hedefleri olduğunu belirten Dumlupınar, "İlk oynayacağımız maç Erzurumspor maçı. Erzurumspor maçını kazandığımız takdirde ikinciliğe yükseleceğimizi biliyoruz. Erzurumspor maçını sadece biz takım olarak değil, bütün Adana şehri olarak oynayacağız. Allah nasip ederse gerekeni yapıp kazanıp şehre dönmek istiyoruz" dedi.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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