Büyükşehir Belediye Erzurumspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig BB Erzurumspor-Adana Demirspor saat kaçta ve hangi kanalda?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'e çıkma yolunda kritik haftalara girilen 1. Lig'de, haftanın en dikkat çeken karşılaşması ile arasında oynanıyor. Dev mücadele öncesi BB Erzurumspor, topladığı 53 puanla 2. sırada yer alırken, konuk ekip Demirspor ise 51 puanla 4. sırada bulunuyor. İddialı iki ekibin maçı futbolseverlerin de ilgisini çekiyor. Peki, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

'e çıkma yolunda düğüm yavaş yavaş çözülüyor... 1. Lig'de 31. haftanın en kritik mücadelesinde sahasında 'u konuk ediyor. İki ekip arasındaki puan farkı ise sadece iki...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sahasında Demirspor'u konuk edeceği maç bu akşam 20.00'de başlayacak. Hakem 'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ÖZDİLEK'LE YENİLMİYOR

Ligin 27. haftasında karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör ile yollarını ayırarak ile anlaşan Erzurum temsilcisi, 54 yaşındaki teknik adamla çıktığı üç karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Özdilek yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan mavi-beyazlı ekip, ardından 'u 1-0 ve 'u 3-1'lik skorlarla geçerek 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.

DEMİRSPOR CEPHESİ İDDİALI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Dumlupınar, "Oynayacağımız her maç önemli, 6 haftalık bir sezon oynuyoruz. Etap etap bakıyorduk zaten, 6 haftalık sezon başlamadan önce bunu ifade ettik. Osmanlıspor engelini geçtik. Geçtiğimiz cumartesi, play-off potasına tutunmak isteyen bu ligin saygı duyulacak takımlarından ve 6 haftalık namağlup serileri bulunan Giresunspor ile oynadık. Hak edilmiş bir galibiyet aldık" diye konuştu. Bundan sonra tek hedefleri olduğunu belirten Dumlupınar, "İlk oynayacağımız maç Erzurumspor maçı. Erzurumspor maçını kazandığımız takdirde ikinciliğe yükseleceğimizi biliyoruz. Erzurumspor maçını sadece biz takım olarak değil, bütün Adana şehri olarak oynayacağız. Allah nasip ederse gerekeni yapıp kazanıp şehre dönmek istiyoruz" dedi.

  1. 01.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA