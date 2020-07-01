TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor ile Boluspor'a karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takım taraftarları da maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Boluspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Şampiyonluğun en büyük adayı Hatayspor, bu yıl 4 puan önde lider durumda bulunuyor. Şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Boluspor ise lige tutunmaya çabalıyor. Hatay halkı şampiyonluk havasına girdi ve Süper Lig'e hazırlanıyor.
BOLUSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig'in 31. Hafta mücadelesinde Boluspor, Hatayspor'u ağırlayacak. 1 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak mücadele Bein Sports Max HD 1'den canlı olarak izlenebilecek. TFF 1. Ligi'nin lideri Hatayspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Bugün zor bir maça çıkacağız Bolu maçını alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 14:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Boluspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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