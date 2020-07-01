Boluspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Boluspor-Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Boluspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in lideri ile 'a karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takım taraftarları da maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Boluspor-Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonluğun en büyük adayı , bu yıl 4 puan önde lider durumda bulunuyor. Şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. ise lige tutunmaya çabalıyor. Hatay halkı şampiyonluk havasına girdi ve Süper Lig'e hazırlanıyor.

BOLUSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 31. Hafta mücadelesinde Boluspor, Hatayspor'u ağırlayacak. 1 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak mücadele Bein Sports Max HD 1'den canlı olarak izlenebilecek. TFF 1. Ligi'nin lideri Hatayspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyor. Teknik direktör , "Bugün zor bir maça çıkacağız Bolu maçını alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 14:35
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