Altay-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Altay-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de son olarak deplasmanda Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan Altay, bugün kritik Osmanlıspor maçına çıkacak. Bornava Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kappel, sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit oynayamayacak.
ALTAY-OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Altay ile Osmanlıspor'un karşı karşıya geleceği mücadele bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Maç Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Altay: Cihan Topaloğlu, Doğa İşeri, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Andreas Tatos, Yılmaz Özeren, Anton Putsila, Kerim Avcı, Leonard Kappel, Marco Paixao
Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Eric Mbu Ayuk, Doğukan Efe, Blagojevic, Halil İbrahim, Atakan Çankaya, Mertan Caner Öztürk, Erdem Çetinkaya
- 01.07.2020
- Altay-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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