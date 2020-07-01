Altay-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Altay-Osmanlıspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altay-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Altay-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de son olarak deplasmanda Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan , bugün kritik maçına çıkacak. Bornava Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kappel, sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit oynayamayacak.

ALTAY-OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay ile Osmanlıspor'un karşı karşıya geleceği mücadele bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Maç Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Altay: Cihan Topaloğlu, Doğa İşeri, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Andreas Tatos, Yılmaz Özeren, Anton Putsila, Kerim Avcı, Leonard Kappel, Marco Paixao

Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Eric Mbu Ayuk, Doğukan Efe, Blagojevic, Halil İbrahim, Atakan Çankaya, Mertan Caner Öztürk, Erdem Çetinkaya

  1. 01.07.2020
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