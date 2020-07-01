Altay - Osmanlıspor | CANLI
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
TFF 1. Lig'de son olarak deplasmanda Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan Altay, bugün kritik Osmanlıspor maçına çıkıyor. Bornava Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kappel, sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit kadroda yer almıyor.
ALTAY - OSMANLISPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Altay ile Osmanlıspor'un karşı karşıya geldiği mücadele BeIN Sports Max 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Altay: Cihan, Doğa, Cenk, İbrahim, Erhan, Tatos, Turgut Doğan, Yılmaz, Putsilla, Kerim, Paixao.
Osmanlıspor FK: Mele, Ali Ülgen, Ali Eren, Mehmet, Tunahan, Okan, Todorovic, Blagojevic, Halil İbrahim, Atakan, Ayuk.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 20:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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