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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Altay - Osmanlıspor | CANLI

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

'de son olarak deplasmanda Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan , bugün kritik maçına çıkıyor. Bornava Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kappel, sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit kadroda yer almıyor.

ALTAY - OSMANLISPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay ile Osmanlıspor'un karşı karşıya geldiği mücadele BeIN Sports Max 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Altay: Cihan, Doğa, Cenk, İbrahim, Erhan, Tatos, Turgut Doğan, Yılmaz, Putsilla, Kerim, Paixao.

Osmanlıspor FK: Mele, Ali Ülgen, Ali Eren, Mehmet, Tunahan, Okan, Todorovic, Blagojevic, Halil İbrahim, Atakan, Ayuk.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 20:34
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