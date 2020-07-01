Altay - Osmanlıspor | CANLI

TFF 1. Lig'de son olarak deplasmanda Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan Altay, bugün kritik Osmanlıspor maçına çıkıyor. Bornava Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Kappel, sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit kadroda yer almıyor.

ALTAY - OSMANLISPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay ile Osmanlıspor'un karşı karşıya geldiği mücadele BeIN Sports Max 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Altay: Cihan, Doğa, Cenk, İbrahim, Erhan, Tatos, Turgut Doğan, Yılmaz, Putsilla, Kerim, Paixao.

Osmanlıspor FK: Mele, Ali Ülgen, Ali Eren, Mehmet, Tunahan, Okan, Todorovic, Blagojevic, Halil İbrahim, Atakan, Ayuk.