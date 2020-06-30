Keçiörengücü-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Keçiörengücü evindeMenemenspor'u konuk ediyor. İki takım taraftaraları maçın yayınlanacağı saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Keçiörengücü-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Play-off hedefi bulunan Keçiörengücü ile Menemenspor karşılaşacak. Play-Off hattıyla arasında 6 puan bulunan Keçiörengücü, Menemen'i yenip üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.
KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 1 Lig'in 31. haftasında oynanacak olan karşılaşma 30 Haziran 17.30'da başlayacak. Keçiören Aktepe Stadyumunda oynanacak olan mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Karşılaşmayı Bein Sports Max 1 canlı yayınlayacak.
- 30.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Keçiörengücü-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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