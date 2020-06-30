Keçiörengücü-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü-Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Keçiörengücü-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 31. haftasında evindeMenemenspor'u konuk ediyor. İki takım taraftaraları maçın yayınlanacağı saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Keçiörengücü- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 31. haftasında Play-off hedefi bulunan ile karşılaşacak. Play-Off hattıyla arasında 6 puan bulunan Keçiörengücü, Menemen'i yenip üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1 Lig'in 31. haftasında oynanacak olan karşılaşma 30 Haziran 17.30'da başlayacak. Keçiören Aktepe Stadyumunda oynanacak olan mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Karşılaşmayı Bein Sports Max 1 canlı yayınlayacak.

  1. 30.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Keçiörengücü-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA