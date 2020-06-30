Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor evinde Bursaspor'u konuk edecek.Müsabaka öncesi iki takım taraftarları maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında bugün Giresunspor'a konuk olacak. Yeşil-beyazlıların başkanı Mesut Mestan ve hocası İrfan Buz, kalan 4 hafta öncesi camiayı umutlandırdı. Mesut Mestan, "Bursaspor tarihinin en önemli maçlarına çıkacağız. Hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkmak için tüm camia kenetlenmiş durumdayız" açıklamasında bulundu.
GİRESUNSPOR-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Giresunspor-Bursaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 30.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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