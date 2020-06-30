Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 31. haftasında bugün Giresunspor'a konuk olacak. Yeşil-beyazlıların başkanı Mesut Mestan ve hocası İrfan Buz, kalan 4 hafta öncesi camiayı umutlandırdı. Mesut Mestan, "Bursaspor tarihinin en önemli maçlarına çıkacağız. Hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkmak için tüm camia kenetlenmiş durumdayız" açıklamasında bulundu.

GİRESUNSPOR-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor-Bursaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.