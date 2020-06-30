Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Giresunspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 31. haftasında evinde 'u konuk edecek.Müsabaka öncesi iki takım taraftarları maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 31. haftasında bugün 'a konuk olacak. Yeşil-beyazlıların başkanı ve hocası İrfan Buz, kalan 4 hafta öncesi camiayı umutlandırdı. Mesut Mestan, " tarihinin en önemli maçlarına çıkacağız. Hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkmak için tüm camia kenetlenmiş durumdayız" açıklamasında bulundu.

GİRESUNSPOR-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor-Bursaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 30.06.2020
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