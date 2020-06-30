Adanaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor sahasında Altınordu'yu konuk edecek. İki takım taraftarları arama motorlarında maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Adanaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Adanaspor - Altınordu maçı 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak. Maçın hakemliğini Ramazan Keleş üstlenecek. Yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Burak Cansız yapacak. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında mücadele seyircisiz oynanacak.
ADANASPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adanaspor-Altınordu maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Bein Sports Max 2 canlı yayınlayacak.
- 30.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adanaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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