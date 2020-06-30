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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Adanaspor-Altınordu maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adanaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Altınordu'yu konuk edecek. İki takım taraftarları arama motorlarında maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Adanaspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- Altınordu maçı 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak. Maçın hakemliğini Ramazan Keleş üstlenecek. Yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Burak Cansız yapacak. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında mücadele seyircisiz oynanacak.

ADANASPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor-Altınordu maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Bein Sports Max 2 canlı yayınlayacak.

  1. 30.06.2020
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