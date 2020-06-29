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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: ’den flaş karar! Ali Palabıyık...

Son dakika: TFF’den flaş karar! Ali Palabıyık...

1. Lig'in 31. haftasını yönetecek hakemler açıklandı. Dün akşam Süper Lig'de oynanan "Başakşehir - Galatasaray" maçında düdük çalan Ali Palabıyık, TFF 1. Lig'de 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan "BB Erzurumspor - Adana Demirspor" karşılaşmasına atandı.

1. Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan

19.00 Adanaspor-Altınordu: Ramazan Keleş

20.00 Giresunspor-Bursaspor: Suat Arslanboğa

1 Temmuz Çarşamba:

17.30 Boluspor-Hatayspor: Bülent Birincioğlu

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Altay-Osmanlıspor: Tugay Kaan Numanoğlu

2 Temmuz Perşembe:

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: Sarper Barış Saka

20.00 İstanbulspor-Akhisarspor: Caner Ak

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: Burak Şeker

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 13:48
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