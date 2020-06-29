Son dakika: TFF’den flaş karar! Ali Palabıyık...
TFF 1. Lig'in 31. haftasını yönetecek hakemler açıklandı. Dün akşam Süper Lig'de oynanan "Başakşehir - Galatasaray" maçında düdük çalan Ali Palabıyık, TFF 1. Lig'de 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan "BB Erzurumspor - Adana Demirspor" karşılaşmasına atandı.
TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan
19.00 Adanaspor-Altınordu: Ramazan Keleş
20.00 Giresunspor-Bursaspor: Suat Arslanboğa
1 Temmuz Çarşamba:
17.30 Boluspor-Hatayspor: Bülent Birincioğlu
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Altay-Osmanlıspor: Tugay Kaan Numanoğlu
2 Temmuz Perşembe:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: Sarper Barış Saka
20.00 İstanbulspor-Akhisarspor: Caner Ak
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: Burak Şeker
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 13:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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