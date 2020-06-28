Hatayspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 30. haftasında ligin zirvesinde yer alan Hatayspor, Balıkesirspor'u ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Hatayspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında lider Hatayspor, evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı Hakan Ceylan yönetecek. TFF 1. Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, 35 puanla 12'nci sırada bulunan Balıkesirspor'u yenerek şampiyonluk yolunda yara almamak istiyor.
HATAYSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Balıkesirspor maçı bugün saat 17:30'da Beinsports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 28.06.2020
- Levante-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe'ye Pellegrini'de rakip çıktı!
- Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...
- FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli yorumladı! "Bu işte art niyet var!"
- Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...
- Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı
- Spor yazarları Trabzonspor-Ankaragücü maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hatayspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.