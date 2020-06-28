Hatayspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Hatayspor-Balıkesirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 30. haftasında ligin zirvesinde yer alan , 'u ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Hatayspor-Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında lider , evinde Ekol Hastanesi 'u konuk edecek. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı Hakan Ceylan yönetecek. TFF 1. Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, 35 puanla 12'nci sırada bulunan Balıkesirspor'u yenerek şampiyonluk yolunda yara almamak istiyor.

HATAYSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Balıkesirspor maçı bugün saat 17:30'da Beinsports Max 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
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