Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Maçtan önce iki takım taraftarları da maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki,Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük play-off mücadelesi veriyor ve bu maçta hedefi mutlak gelibiyet olacak.
FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 18:34
- Görüşme gerçekleşti! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye
- Akhisarspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Federasyon Kupası'nda ikinci yarı finalist: Arsenal!
- Udinese-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
- Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...
- FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli yorumladı! "Bu işte art niyet var!"
- Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...
- Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı
- Spor yazarları Trabzonspor-Ankaragücü maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.