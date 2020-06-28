Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 30. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Maçtan önce iki takım taraftarları da maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki,Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük play-off mücadelesi veriyor ve bu maçta hedefi mutlak gelibiyet olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 18:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA