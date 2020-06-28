Fatih Karagümrük 1-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük uzatmalarda Muhammed Pehlivan'ın attığı gol ile sahadan galip ayrıldı. Fatih Karagümrük bu skorla puanını 47 yaptı.