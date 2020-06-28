Fatih Karagümrük 1-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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1-0 | MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük 1-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük Muhammed Pehlivan'ın attığı gol ile maçı 1-0 kazandı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük uzatmalarda Muhammed Pehlivan'ın attığı gol ile sahadan galip ayrıldı. Fatih Karagümrük bu skorla puanını 47 yaptı.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 22:01
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