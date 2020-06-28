Akhisarspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de geçtiğimiz hafta teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş, Vrsajevic dahil kulüpten 12 kişide corona virüsü çıkmasının ardından oynanan Altay maçını 3-1 kaybeden Akhisarspor, bu akşam Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edecek.Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak maçı Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma corona virüsü salgınına alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak. Yeşil-siyahlılarda cezalı Cocalic ile sakatlıkları süren Muhammet Reis ile Hasan Ali forma giyemeyecek.

AKHİSAR SPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Akhisarspor-Ümraniyespor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.