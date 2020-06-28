Akhisarspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Akhisarspor sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. İki takım taraftarları maçtan önce yayın saati ve kanalı merak ediyor. Peki, Akhisarspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de geçtiğimiz hafta teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş, Vrsajevic dahil kulüpten 12 kişide corona virüsü çıkmasının ardından oynanan Altay maçını 3-1 kaybeden Akhisarspor, bu akşam Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edecek.Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak maçı Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma corona virüsü salgınına alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak. Yeşil-siyahlılarda cezalı Cocalic ile sakatlıkları süren Muhammet Reis ile Hasan Ali forma giyemeyecek.
AKHİSAR SPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Akhisarspor-Ümraniyespor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
- 28.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Akhisarspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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