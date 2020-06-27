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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Timsah keyifli

Timsah keyifli

Seyircisi önünde ’u ’ün golüyle yenerek 3 puana uzanan , ’e direkt çıkma yolunda avantaj sağladı.

1. Lig'de 30. haftanın açılış maçında düşme potasındaki 'u ağırlayan , 3 puana tek golle uzandı: 1-0. Maça bulduğu erken golle başlayan yeşil-beyazlılar, daha sonra skoru koruyarak 90 dakikayı tamamladı ve 49 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Ev sahibi ekibin gözde futbolcusu Burak Kapacak, 8. dakikada ortaladı golü atarak ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

BUZ İYİ BAŞLADI
İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, takımının başında çıktığı ilk karşılaşmada galibiyet sevinci yaşadı. İki maç sonra galibiyetle tanışan ve puanını 49'a yükselten Bursaspor, önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanına çıkacak. 10 haftadır 3 puan özlemi çeken 20 puanlı Adanaspor ise gelecek hafta sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.
  1. 27.6.2020
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