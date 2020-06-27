Timsah keyifli
Seyircisi önünde Adanaspor’u Tayfur Bingöl’ün golüyle yenerek 3 puana uzanan Bursaspor, Süper Lig’e direkt çıkma yolunda avantaj sağladı.
BUZ İYİ BAŞLADI
İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, takımının başında çıktığı ilk karşılaşmada galibiyet sevinci yaşadı. İki maç sonra galibiyetle tanışan ve puanını 49'a yükselten Bursaspor, önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanına çıkacak. 10 haftadır 3 puan özlemi çeken 20 puanlı Adanaspor ise gelecek hafta sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.
- 27.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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