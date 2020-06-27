Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig'de düşme hattında bulunan ve acil 3 puana ihtiyacı olan , TFF 1. Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren 'u ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan kritik mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Ligde 24 puanla 16. sırada bulunan , zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak kümede kalma adına önemli bir adım atmayı hedefliyor. 'un hedefi ise kazanarak Süper Lig'e çıkma yolunda kayıpsız ilerlemek. İki takım arasıda sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-0 kazanmıştı.

OSMANLISPOR-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osmanlıspor ile Erzurumspor arasında oynanacak maç bu akşam saat 17:30'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 15:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA