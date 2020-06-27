Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de düşme hattında bulunan ve acil 3 puana ihtiyacı olan Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan kritik mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Ligde 24 puanla 16. sırada bulunan Osmanlıspor, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak kümede kalma adına önemli bir adım atmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hedefi ise kazanarak Süper Lig'e çıkma yolunda kayıpsız ilerlemek. İki takım arasıda sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-0 kazanmıştı.
OSMANLISPOR-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Osmanlıspor ile Erzurumspor arasında oynanacak maç bu akşam saat 17:30'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 15:58
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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