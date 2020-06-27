Menemenspor 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor sahasında Boluspor'u ağırladı. Menemenspor öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Play-off yolunda yara aldı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor sahasında Boluspor'u konuk etti. İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Menemenspor, 64. dakikada Samed Ali ile öne geçti. Maçta üstünlüğünü koruyamayan Menemenspor, 74. dakikada Kidric'in attığı gol ile Boluspor maçından 1 puanla ayrıldı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 22:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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