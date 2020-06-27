Menemenspor 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Menemenspor 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

Menemenspor 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU

'in 30. haftasında sahasında 'u ağırladı. Menemenspor öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Play-off yolunda yara aldı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

'in 30. haftasında sahasında 'u konuk etti. İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Menemenspor, 64. dakikada Samed Ali ile öne geçti. Maçta üstünlüğünü koruyamayan Menemenspor, 74. dakikada Kidric'in attığı gol ile Boluspor maçından 1 puanla ayrıldı.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 22:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA