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27 Haziran 2020, Cumartesi
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‘Hasret bitecek’

‘Hasret bitecek’

Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Çeyrek asırlık hasrete bu sezon son vermek istiyoruz" diye konuştu.

Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Çeyrek asırlık hasrete bu sezon son vermek istiyoruz" diye konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Herkes şampiyonluk istiyor. Şehir, oyuncular... Sahada hissettirdik. O enerjiyle karşımızda duracak rakibin olacağını düşünmüyorum" dedi. Öte yandan yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.
  1. 27.6.2020
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