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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Akgören: Telafi ederiz

Akgören: Telafi ederiz

, Altay maçında puan kaybederse küme düşecek.

, Altay maçında puan kaybederse küme düşecek. Başkan Mustafa Akgören, "Tek hedefimiz galibiyet. Geçmişte yapılan hatalardan dolayı yönetimler küme düşüyor, takımımız küme düşmüyor. Bunun da telafisi var, evelallah telafi edeceğiz" dedi.
  1. 27.6.2020
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