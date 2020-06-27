Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Süper Lig için mücadele eden Adana Demirspor, play-off için yarışan Giresunspor'u konuk ediyor. Bu kritik karşılaşma öncesi her iki takımın hedefi de mutlak 3 puan almak. 3 maçtır galibiyet alamayan Adana Demirspor bu seriyi bu akşam bozmak istiyor. Ligde oynanan 29 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik alan Adana Demirspor, topladığı 48 puanla 3. sırada yer alıyor. Giresunspor ise 44 puan ile 8. sırada yer alıyor.

ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Giresunspor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.