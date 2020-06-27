Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler detaylı araştırma yapıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Süper Lig için mücadele eden Adana Demirspor, play-off için yarışan Giresunspor'u konuk ediyor. Bu kritik karşılaşma öncesi her iki takımın hedefi de mutlak 3 puan almak. 3 maçtır galibiyet alamayan Adana Demirspor bu seriyi bu akşam bozmak istiyor. Ligde oynanan 29 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik alan Adana Demirspor, topladığı 48 puanla 3. sırada yer alıyor. Giresunspor ise 44 puan ile 8. sırada yer alıyor.
ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor-Giresunspor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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