Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor-Giresunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 30. haftasında , evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler detaylı araştırma yapıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 30. haftasında Süper Lig için mücadele eden , play-off için yarışan Giresunspor'u konuk ediyor. Bu kritik karşılaşma öncesi her iki takımın hedefi de mutlak 3 puan almak. 3 maçtır galibiyet alamayan Adana Demirspor bu seriyi bu akşam bozmak istiyor. Ligde oynanan 29 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik alan Adana Demirspor, topladığı 48 puanla 3. sırada yer alıyor. Giresunspor ise 44 puan ile 8. sırada yer alıyor.

ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Giresunspor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 27.06.2020
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