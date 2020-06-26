İrfan Buz ile ilk galibiyet! Bursaspor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig İrfan Buz ile ilk galibiyet! Bursaspor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

İrfan Buz ile ilk galibiyet! 1-0 | MAÇ SONUCU

İrfan Buz ile ilk galibiyet! Bursaspor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 30. haftasında evinde 'u ağırladı. Müsabakada ilk gol 8. dakikada geldi.İrfan Buz yönetimindeki Bursaspor, Adanaspor'a karşı kritik bir 3 puan elde etti.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında , sahasında düşme hattındaki rakibi 'u ağırladı. Yeni teknik direktörü İrfan Buz'un yönetiminde Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti. Bursaspor bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti. Adanaspor ise 20 puanla 17. sırada bulunuyor.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 22:10
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