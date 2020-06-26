TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor evinde Adanaspor'u ağırladı. Müsabakada ilk gol 8. dakikada geldi.İrfan Buz yönetimindeki Bursaspor, Adanaspor'a karşı kritik bir 3 puan elde etti.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor, sahasında düşme hattındaki rakibi Adanaspor'u ağırladı. Yeni teknik direktörü İrfan Buz'un yönetiminde Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti. Bursaspor bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti. Adanaspor ise 20 puanla 17. sırada bulunuyor.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 22:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İrfan Buz ile ilk galibiyet! Bursaspor 1-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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