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26 Haziran 2020, Cuma
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Giresunspor seri peşinde

Giresunspor seri peşinde

Geçen haftayı galibiyetiyle kapatan Giresunspor, bu kez gözünü 'e dikti.

Geçen haftayı galibiyetiyle kapatan Giresunspor, bu kez gözünü 'e dikti. Teknik direktör , ilk 6 yolunda kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, " yarışındaki rakibimize karşı seriye devam edeceğiz" dedi.
  1. 26.6.2020
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