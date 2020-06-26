En büyük avantaj kadro

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu haftaki Keçiörengücü maçını kazanarak alt sıralardaki takımlarla puan farkını açmayı hedeflediklerini söyledi. Eroğlu, geçen hafta Bolu deplasmanında aldıkları beraberliğin kendileri için avantajlı bir sonuç olduğunu belirtti. Boluspor maçı öncesinde sakatlanan Kahraman Demirtaş ve Kerim Alıcı'nın sakatlıklarının takımın kadro derinliğini etkilediğini kaydeden Eroğlu, 8 günde 3 maç oynayacak olmaları sebebiyle her futbolcuya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Eroğlu, "Artık maçlarda 5 değişiklik hakkı var, o yüzden her futbolcumuzu hazır tutmaya çalışıyoruz. Bu periyotta kadro derinliği olanlar çok avantajlı. Öncelikli hedefimiz Keçiörengücü maçını kazanmak" ifadelerini kullandı.

Sakatlardan kötü haber

Öte yandan Altınordu'da geçtiğimiz hafta sakatlıklanan Kahraman Demirtaş ve Kerim Alıcı'nın durumları çekilen MR sonrası belli oldu. Buna göre; Kahraman Demirtaş'ın 3-4 hafta, Kerim Alıcı'nın ise 10 gün sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.