En büyük avantaj kadro
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu haftaki Keçiörengücü maçını kazanarak alt sıralardaki takımlarla puan farkını açmayı hedeflediklerini söyledi.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu haftaki Keçiörengücü maçını kazanarak alt sıralardaki takımlarla puan farkını açmayı hedeflediklerini söyledi. Eroğlu, geçen hafta Bolu deplasmanında aldıkları beraberliğin kendileri için avantajlı bir sonuç olduğunu belirtti. Boluspor maçı öncesinde sakatlanan Kahraman Demirtaş ve Kerim Alıcı'nın sakatlıklarının takımın kadro derinliğini etkilediğini kaydeden Eroğlu, 8 günde 3 maç oynayacak olmaları sebebiyle her futbolcuya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Eroğlu, "Artık maçlarda 5 değişiklik hakkı var, o yüzden her futbolcumuzu hazır tutmaya çalışıyoruz. Bu periyotta kadro derinliği olanlar çok avantajlı. Öncelikli hedefimiz Keçiörengücü maçını kazanmak" ifadelerini kullandı.
Sakatlardan kötü haber
Öte yandan Altınordu'da geçtiğimiz hafta sakatlıklanan Kahraman Demirtaş ve Kerim Alıcı'nın durumları çekilen MR sonrası belli oldu. Buna göre; Kahraman Demirtaş'ın 3-4 hafta, Kerim Alıcı'nın ise 10 gün sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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