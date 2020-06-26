TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor evinde Adanaspor'u ağırlayacak. Müsabaka öncesi futbolseverler tüm maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Teknik direktör koltuğuna İrfan Buz'u getiren Bursaspor TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak. Bursaspor'da kritik maç öncesi Seleznov'dan kötü haber geldi. 35 yaşındaki golcünün, sakatlığının tam olarak geçmediği ve Adanaspor maçına yetişemediği öğrenildi.
Lig sıralamasında oldukça kritik bir yere sahip olan ve kader maçına çıkacak Bursa temsilcisi, düşme hattından kurtulmak için mücadele eden Adanaspor karşısında mutlak 3 puan arıyor.
BURSASPOR-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bursaspor ile Adanaspor arasında oynanacak olan maç bu akşam saat 20:00'da Beinsports Max 1'de canlı yayınlanacak.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 16:09
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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