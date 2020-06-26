Altınordu-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Altınordu-Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altınordu-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig'de 30.hafta heyecanı başlıyor. ile Keçörengücü karşı karşıya gelecek. Maçtan önce taraftarlar tüm detayları merak ediyor. Peki, Altınordu- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ile arasında oynanacak 1. Lig maçı iki takımın 23. kez karşı karşıya geleceği maç olacak. Galibiyetlerde ve atılan gollerde Altınordu'nun üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 karşılaşmada Altınordu'nun 10, Keçiörengücü'nün ise 7 galibiyeti bulunurken 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Altınordu 25 kez gol sevinci yaşarken, Keçiörengücü rakibine 21 golle karşılık verdi. Bu sezon TFF 1. Lig'in ilk yarısında iki takım arasında Ankara'da oynanan maçı başkent ekibi 2-1'lik skorla kazanmıştı.

ALTINORDU-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu-Keçiörengücü maçı bu akşam saat 20:00'da Beinsports Max 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 26.06.2020
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