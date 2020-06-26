Altınordu-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de 30.hafta heyecanı başlıyor. Altınordu ile Keçörengücü karşı karşıya gelecek. Maçtan önce taraftarlar tüm detayları merak ediyor. Peki, Altınordu-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Altınordu ile Keçiörengücü arasında oynanacak TFF 1. Lig maçı iki takımın 23. kez karşı karşıya geleceği maç olacak. Galibiyetlerde ve atılan gollerde Altınordu'nun üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 karşılaşmada Altınordu'nun 10, Keçiörengücü'nün ise 7 galibiyeti bulunurken 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Altınordu 25 kez gol sevinci yaşarken, Keçiörengücü rakibine 21 golle karşılık verdi. Bu sezon TFF 1. Lig'in ilk yarısında iki takım arasında Ankara'da oynanan maçı başkent ekibi 2-1'lik skorla kazanmıştı.
ALTINORDU-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Altınordu-Keçiörengücü maçı bu akşam saat 20:00'da Beinsports Max 2'den canlı yayınlanacak.
- 26.06.2020
- Altınordu-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altınordu-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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