Altınordu 1-2 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 30. haftasındaki nefes kesen maçta Keçiörengücü, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Son bölümü büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Başkent ekibine üç puanı getiren golü 90+5'te Bokila kaydetti.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu ile Keçiörengücü, İzmir'de karşı karşıya geldi.
Özellikle son bölümü nefes kesen maçta Keçiörengücü, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Başkent ekibi 45'te Cem Ekinci'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, ev sahibi Altınordu bu gole 90+4'te Sinan Osmanoğlu ile yanıt verdi: 1-1.
Maç bu skorla bitecek derken, 90+5'te Altınordu savunmasının büyük hatasını affetmeyen Bokila, Keçiörengücü'ne zaferi getirdi: 1-2.
Aldığı bu galibiyetle puanını 41'e yükselten Keçiörengücü, play-off iddiasını son 4 haftaya taşıdı.
Altınordu ise 32 puanla 14. sırada kaldı.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 22:13
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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