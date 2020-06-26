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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü 90+5'te güldü!

1-2 | MAÇ

Altınordu 1-2 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

1. 'in 30. haftasındaki nefes kesen maçta , deplasmanda 'yu mağlup etti. Son bölümü büyük heyecana sahne olan karşılaşmada ekibine üç puanı getiren golü 90+5'te kaydetti.

1. 'in 30. haftasında ile , 'de karşı karşıya geldi.

Özellikle son bölümü nefes kesen maçta Keçiörengücü, rakibini 'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

ekibi 45'te Cem Ekinci'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, ev sahibi Altınordu bu gole 90+4'te Sinan Osmanoğlu ile yanıt verdi: 1-1.

Maç bu skorla bitecek derken, 90+5'te Altınordu savunmasının büyük hatasını affetmeyen , Keçiörengücü'ne zaferi getirdi: 1-2.

Aldığı bu galibiyetle puanını 41'e yükselten Keçiörengücü, play-off iddiasını son 4 haftaya taşıdı.

Altınordu ise 32 puanla 14. sırada kaldı.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 22:13
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