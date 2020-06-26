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26 Haziran 2020, Cuma
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Akhisar'ın gözü 'de

Akhisar'ın gözü TFF'de

Akigolar'dan iyi haber geldi. Son testleri negatif çıkan teknik patron , 30. hafta sınavında kulübede olmak istiyor.

Geçtiğimiz haftaki Altay maçı öncesi Burhan, Ergin ve Vrsajevic ile birlikte korona testi pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü 'dan mesaj var. İyi durumda olduğunu belirten Vural, "Son testlerimiz negatif çıktı. 'nın prosedürlerinde koronavirüs testlerinin 24 ile 48 saat arayla yapılabileceği belirtiliyor. Ancak Futbola Dönüş Protokolü'ne göre koronavirüs testi negatif çıkan ailesinden birinin ikinci kez test olması için aradan 5 gün geçmesi gerekiyor. Yani 'ye göre pazar günü tekrar test olacağız. Artık virüsü taşımıyoruz. Futbol Federasyonu'yla temasa geçip talimatların Sağlık Bakanlığı'nın protokolüne göre değiştirilmesini talep ettik. Talebimizi dikkate aldılar. Değerlendirme yapacaklar. Talimatın değişmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
  1. 26.6.2020
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