İrfan Buz dönemi
İbrahim Üzülmez’i gönderdikten sonra hoca arayışlarını sürdüren Timsah, eski çalıştırıcısıyla anlaştı. Özlüce’de bir araya gelen taraflar 1.5 yıllık sözleşme yaptı.
Bursaspor'un prensipte anlaştığı Teknik Direktör İrfan Buz, dün şehre geldi ve yapılan görüşme sonucunda resmi imzalar atıldı. Yeşil-beyazlı yönetim, 53 yaşındaki Almanya patentli teknik adamla Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde görüşerek son noktayı koydu ve 1.5 yıllık kontrat yaptı. Buz'un; takımı Süper Lig'e çıkarırsa, 1 sezon daha devam etme opsiyonlu olarak anlaştığı ve teknik heyetini tamamen kendi ekibinden kurduğu öğrenildi.
2014'TE ÇALIŞTIRMIŞTI
2013'te Christoph Daum'un yardımcılığına getirilen İrfan Buz, Mart 2014'te Alman teknik adamın gönderilmesinin ardından ligde son 9 maçta görev yapmıştı. İrfan Hoca, 2017 yılında Malatyaspor'u Süper Lig'e çıkarmış, ayrıca Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'u da Süper Lig'de çalıştırmıştı. Buz, bu sezon başında ise 2. Lig'de Samsunspor'da ilk 11 maç görev yapmıştı. Sezona Yalçın Koşukavak ile başlayan yeşilbeyazlılar, geçen hafta Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olunca İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırmıştı.
İNANCIMIZ SONSUZ
Bursa Başkanı Mesut Mestan, "İlk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için Teknik Direktörümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum. Kendisi ve ekibinin kulübümüzü ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağına inancım tamdır. Hocamıza başarılar diliyorum" diye konuştu.
BAŞARILI OLACAĞIZ
İrfan Buz dün akşam saatlerinde takımla bir araya gelerek ilk antrenmana katıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bursaspor çok büyük bir camia. Şampiyonluk yaşadığımız Süper Lig'e dönmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Büyük taraftarımızla başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde görüş belirtti.
TARAFTARLAR KARARDAN MEMNUN
Bursaspor taraftarları imza haberinin altında sosyal medyadan birçok yorum yaptı. Genel kanı, İrfan Buz'un başarılı olacağı yönündeydi. Yeşil-beyazlılar, "Yalçın hocadan sonra gelmeliydi" ve "Güzel günler yakın" yorumları yapıldı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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