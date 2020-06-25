Alt liglerden haberler (25.06.2020)

KAPPEL TEMKİNLİ

Cumartesi günü Eskişehirspor'a konuk olacak Altay'da yıldız oyuncu Leandro Kappel, 'dikkat' konusunda uyarıda bulundu. Hollandalı futbolcu, "Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmıyor. Rakibin durumunu göz önüne alıp onları hafife alırsak bize cezayı keserler" ifadelerini kullandı. Kanat oyuncusu, bu sezon 26 maçta 4 gol, 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.

HOCA ARIYOR

TFF 1. Lig'de Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük harıl harıl hoca arıyor. Başkan Süleyman Hurma'nın yetenekli bir teknik adam getirerek gelecek haftalarda play-off'tan Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediği belirtildi. Hurma hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor.

AKHİSARSPOR'A CORONA MÜJDESİ

Akhisarspor'da geçen hafta Altay maçı öncesi Teknik Direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu ile birlikte 12 kişide corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Yeşil-siyahlılardan yapılan açıklamada, Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya dün yapılan antikor ve PCR testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

HAFİFE ALMAYALIM

Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Osmanlı maçına dikkat çekti. Tecrübeli hoca, "Osmanlı maçı, Eskişehir kadar önemli. Oyuncular sorumluluğunun bilincinde. İnşallah bu önemli karşılaşmadan üç puanı alarak hedeflediğimiz şampiyonluk yolunu başarılı bir performansla tamamlayarak güzel bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.

5 ADIM SONRA SÜPER LİG

Adana Demir Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e yükseleceklerini söyledi. Osmanlı karşısında 60 dakika bir kişi eksik oynamanın zorluğundan söz eden Sancak, "Her babayiğidin harcı değil. Oyuncularımızdan emindik, onlar da inanıyordu" dedi. Sancak, "5 maçımız var, 5 adım sonra inşallah mutlu sona ulaşırız. Adana Demirspor'un hedefi belli. Süper Lig'e yükselmek" diye konuştu.

ALTINORDU'YA KÖTÜ HABER

İzmir ekibine sakat oyunculardan kötü haber geldi. Bolu maçı öncesi son idmanda sakatlanan Kahraman'ın sağ arka üst adalesinde yırtık çıktı ve 1 ay yok. Kerim'in de sağ ön adalesinde ödem olduğu ve 10 gün oynamayacağı belirtildi.

AVANTAJIMIZ VAR

Giresunspor Asbaşkanı Sinan Akgün, son 6 maçta 5 galibiyet alarak play-off yarışı içerisine girdiklerini belirtti. Sinan Akgün, "Kalan 5 maçımızın üçünü kendi evimizde oynayacağız. Bu avantajımızı iyi değerlendirerek sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimize ve hedefimize ulaşacağımıza inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.