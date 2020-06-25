Alt liglerden haberler (25.06.2020)
TFF 1. Lig'de günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
KAPPEL TEMKİNLİ
Cumartesi günü Eskişehirspor'a konuk olacak Altay'da yıldız oyuncu Leandro Kappel, 'dikkat' konusunda uyarıda bulundu. Hollandalı futbolcu, "Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmıyor. Rakibin durumunu göz önüne alıp onları hafife alırsak bize cezayı keserler" ifadelerini kullandı. Kanat oyuncusu, bu sezon 26 maçta 4 gol, 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.
HOCA ARIYOR
TFF 1. Lig'de Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük harıl harıl hoca arıyor. Başkan Süleyman Hurma'nın yetenekli bir teknik adam getirerek gelecek haftalarda play-off'tan Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediği belirtildi. Hurma hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor.
AKHİSARSPOR'A CORONA MÜJDESİ
Akhisarspor'da geçen hafta Altay maçı öncesi Teknik Direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu ile birlikte 12 kişide corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Yeşil-siyahlılardan yapılan açıklamada, Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya dün yapılan antikor ve PCR testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.
HAFİFE ALMAYALIM
Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Osmanlı maçına dikkat çekti. Tecrübeli hoca, "Osmanlı maçı, Eskişehir kadar önemli. Oyuncular sorumluluğunun bilincinde. İnşallah bu önemli karşılaşmadan üç puanı alarak hedeflediğimiz şampiyonluk yolunu başarılı bir performansla tamamlayarak güzel bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.
5 ADIM SONRA SÜPER LİG
Adana Demir Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e yükseleceklerini söyledi. Osmanlı karşısında 60 dakika bir kişi eksik oynamanın zorluğundan söz eden Sancak, "Her babayiğidin harcı değil. Oyuncularımızdan emindik, onlar da inanıyordu" dedi. Sancak, "5 maçımız var, 5 adım sonra inşallah mutlu sona ulaşırız. Adana Demirspor'un hedefi belli. Süper Lig'e yükselmek" diye konuştu.
ALTINORDU'YA KÖTÜ HABER
İzmir ekibine sakat oyunculardan kötü haber geldi. Bolu maçı öncesi son idmanda sakatlanan Kahraman'ın sağ arka üst adalesinde yırtık çıktı ve 1 ay yok. Kerim'in de sağ ön adalesinde ödem olduğu ve 10 gün oynamayacağı belirtildi.
AVANTAJIMIZ VAR
Giresunspor Asbaşkanı Sinan Akgün, son 6 maçta 5 galibiyet alarak play-off yarışı içerisine girdiklerini belirtti. Sinan Akgün, "Kalan 5 maçımızın üçünü kendi evimizde oynayacağız. Bu avantajımızı iyi değerlendirerek sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimize ve hedefimize ulaşacağımıza inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.
- 25.6.2020
- İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası ve 4 bomba transfer
- Jorge Carrascal'a transfer çağrısı! "Beşiktaş'a git"
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!
- Sneijder'den flaş itiraf! "Birçok arkadaşım varken bu kadar yalnız..."
- Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray Süper Lig'in yıldızını alıyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alt liglerden haberler (25.06.2020) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.