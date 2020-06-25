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25 Haziran 2020, Perşembe
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Alt liglerden haberler (25.06.2020)

Alt liglerden haberler (25.06.2020)

1. Lig'de günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

KAPPEL TEMKİNLİ
Cumartesi günü 'a konuk olacak Altay'da yıldız oyuncu Leandro Kappel, 'dikkat' konusunda uyarıda bulundu. Hollandalı futbolcu, "Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmıyor. Rakibin durumunu göz önüne alıp onları hafife alırsak bize cezayı keserler" ifadelerini kullandı. Kanat oyuncusu, bu sezon 26 maçta 4 gol, 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.

HOCA ARIYOR
1. Lig'de Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran harıl harıl hoca arıyor. Başkan 'nın yetenekli bir teknik adam getirerek gelecek haftalarda play-off'tan 'e yükselmeyi hedeflediği belirtildi. Hurma hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor.

AKHİSARSPOR'A CORONA MÜJDESİ
Akhisarspor'da geçen hafta Altay maçı öncesi Teknik Direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu ile birlikte 12 kişide corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Yeşil-siyahlılardan yapılan açıklamada, , yardımcısı ve 3 futbolcuya dün yapılan antikor ve PCR testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

HAFİFE ALMAYALIM
Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Osmanlı maçına dikkat çekti. Tecrübeli hoca, "Osmanlı maçı, kadar önemli. Oyuncular sorumluluğunun bilincinde. İnşallah bu önemli karşılaşmadan üç puanı alarak hedeflediğimiz şampiyonluk yolunu başarılı bir performansla tamamlayarak güzel bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.

5 ADIM SONRA SÜPER LİG
Demir Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e yükseleceklerini söyledi. Osmanlı karşısında 60 dakika bir kişi eksik oynamanın zorluğundan söz eden Sancak, "Her babayiğidin harcı değil. Oyuncularımızdan emindik, onlar da inanıyordu" dedi. Sancak, "5 maçımız var, 5 adım sonra inşallah mutlu sona ulaşırız. Adana Demirspor'un hedefi belli. Süper Lig'e yükselmek" diye konuştu.

ALTINORDU'YA KÖTÜ HABER
ekibine sakat oyunculardan kötü haber geldi. maçı öncesi son idmanda sakatlanan Kahraman'ın sağ arka üst adalesinde yırtık çıktı ve 1 ay yok. Kerim'in de sağ ön adalesinde ödem olduğu ve 10 gün oynamayacağı belirtildi.

AVANTAJIMIZ VAR
Giresunspor Asbaşkanı , son 6 maçta 5 galibiyet alarak play-off yarışı içerisine girdiklerini belirtti. Sinan Akgün, "Kalan 5 maçımızın üçünü kendi evimizde oynayacağız. Bu avantajımızı iyi değerlendirerek sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimize ve hedefimize ulaşacağımıza inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.

  1. 25.6.2020
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