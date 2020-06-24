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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Zafer Giresun’un

Zafer Giresun’un

ekibi, 21. haftada ertelenen İstanbulspor maçını geriden gelip kazandı. Çotanaklar, play-off için umutlandı

1. Lig'in 21. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Giresunspor-İstanbulspor maçı dün 34. dakikadan itibaren oynandı. Mücadelenin ertelendiği bölümde 1-0 geride olan Çotanaklar, dünkü kalan süreyi lehine çevirip 2-1 kazandı. Böylece son 6 maçında 5. galibiyetini alan ekibi, play-off'a kalma umutlarını yükseltti.
  1. 24.6.2020
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