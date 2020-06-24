Son dakika: Bursaspor İrfan Buz ile anlaşma sağladı!
Son dakika... TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, İbrahim Üzülmez'den boşalan koltuğu İrfan Buz ile doldurdu. Yeşil-beyazlılar, 53 yaşındaki teknik adam ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Konuyla alakalı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz Teknik Direktör İrfan Buz ile 1 buçuk yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imzanın ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Mestan "Öncelikle ilk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için Teknik Direktörümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum. Kendisi ve ekibinin kulübümüzü ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağına inancım tamdır. Hocamıza başarılar diliyorum" dedi.
Resmi sözleşmeye imza atan Teknik Direktörümüz İrfan Buz akşam saatlerinde takımımız ile birlikte ilk antrenmanına çıkacak ve antrenman öncesinde Bursaspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunacak." ifadeleri kullanıldı.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 13:36
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