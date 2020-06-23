Tepkiler sonuç verdi! Bursaspor teknik direktör Metin Diyadin'den vazgeçti - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Tepkiler sonucu şok karar! Vazgeçtiler...

Tepkiler sonuç verdi! 'den vazgeçti

Tepkiler sonuç verdi! Bursaspor teknik direktör Metin Diyadin'den vazgeçti

1. Lig ekiplerinden 'da İbrahim Üzülmez'in ayrılığının ardından ile prensip anlaşmasına varılmıştı. Yeşil-beyazlı kulübün Başkanı yaptığı açıklamada, camiadan gelen tepkiler sonucu Diyadin kararlarından vazgeçtiklerini belirtti.

Kulübü Başkanı , yaptığı açıklamada, ile dün prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. Yeşil-beyazlı camiadan gelen tepkiler sonucu Diyadin ile sözleşme imzalamaktan vazgeçtiklerini dile getiren Mestan, bu kararı 52 yaşındaki çalıştırıcıya kulüp ikinci başkanının tebliğ ettiğini aktardı.

  1. 23.06.2020
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