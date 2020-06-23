Tepkiler sonuç verdi! Bursaspor teknik direktör Metin Diyadin'den vazgeçti

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yaptığı açıklamada, teknik direktör Metin Diyadin ile dün prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. Yeşil-beyazlı camiadan gelen tepkiler sonucu Diyadin ile sözleşme imzalamaktan vazgeçtiklerini dile getiren Mestan, bu kararı 52 yaşındaki çalıştırıcıya kulüp ikinci başkanının tebliğ ettiğini aktardı.