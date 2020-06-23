Tepkiler sonuç verdi! Bursaspor teknik direktör Metin Diyadin'den vazgeçti
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da İbrahim Üzülmez'in ayrılığının ardından teknik direktör Metin Diyadin ile prensip anlaşmasına varılmıştı. Yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Mesut Mestan yaptığı açıklamada, camiadan gelen tepkiler sonucu Diyadin kararlarından vazgeçtiklerini belirtti.
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yaptığı açıklamada, teknik direktör Metin Diyadin ile dün prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. Yeşil-beyazlı camiadan gelen tepkiler sonucu Diyadin ile sözleşme imzalamaktan vazgeçtiklerini dile getiren Mestan, bu kararı 52 yaşındaki çalıştırıcıya kulüp ikinci başkanının tebliğ ettiğini aktardı.
- 23.06.2020
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