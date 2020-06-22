Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınanacak?
TFF 1. Lig'de bu akşamın tek karşılaşması Adana Demirspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak. Osmanlıspor düşme hattında bulunuyor. Adana Demirspor ise play-off mücadelesi veriyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın saati ve yayın tarihi yer alıyor. Peki, Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Adana Demirspor, sahasında düşme hattından kurtulmak isteyen Osmanlıspor'u ağırlıyor. Adana Demirspor son 5 maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alırken, Osmanlıspor, son 5 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. iki takımında 3 puana acil ihtiyacı bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR-OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı bu akşam saat 20:00'da Beinsports Max 1'de canlı yayınlanacak.
- 22.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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