Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınanacak?

Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınanacak?

'de bu akşamın tek karşılaşması ile arasında oynanacak. Osmanlıspor düşme hattında bulunuyor. Adana Demirspor ise play-off mücadelesi veriyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın saati ve yayın tarihi yer alıyor. Peki, Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan 'de play-off mücadelesi veren , sahasında düşme hattından kurtulmak isteyen 'u ağırlıyor. Adana Demirspor son 5 maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alırken, Osmanlıspor, son 5 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. iki takımında 3 puana acil ihtiyacı bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR-OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı bu akşam saat 20:00'da Beinsports Max 1'de canlı yayınlanacak.

  1. 22.06.2020
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