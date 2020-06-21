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21 Haziran 2020, Pazar
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’den 3’lük

Menemen’den 3’lük

Orta sıralarda yen alan iki takımın mücadelesinde Menemenspor, deplasmanda ’u 1-0’lık skorla geçti.

Deplasman ekibine 3 puanı getiren golü 76. dakikada Rıdvan Koçak kaydetti. 3 hafta sonra kazanırken, Bal-Kes zafer hasretini 6 haftaya çıkardı. Menemenspor gelecek hafta ile karşılaşacak, ise 'a konuk olacak.

  1. 21.6.2020
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