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21 Haziran 2020, Pazar
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Dadaş 90’da vurdu

Dadaş 90’da vurdu

Erzurumspor, 1.Lig'in 29. hafta maçında kendi sahasında 'u 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran , aradığı golü 90+3'te Batuhan Artarslan ile buldu. böylece lider Hatayspor'un puan kaybettiği haftada zirve ile farkı 4'e indirdi. Erzurum böylece ligde 3 hafta sonra kazandı.

  1. 21.6.2020
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