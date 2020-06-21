Dadaş 90’da vurdu

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Dadaşlar, aradığı golü 90+3'te Batuhan Artarslan ile buldu. Erzurum böylece lider Hatayspor'un puan kaybettiği haftada zirve ile farkı 4'e indirdi. Erzurum böylece ligde 3 hafta sonra kazandı.